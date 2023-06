Μακελειό στο Ιλινόι

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον 17 άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε εμπορικό κέντρο κοντά στο Γουίλοουμπρουκ του Ιλινόι, ένα προάστιο του Σικάγο και υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ο ακριβής αριθμός τους και η έκταση των τραυμάτων τους δεν είναι προς το παρόν σαφείς, ωστόσο οι πρωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa