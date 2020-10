Μακρόν: Η Γαλλία δέχεται επίθεση - Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας με υπερδιπλάσιους στρατιώτες

Η επίθεση με μαχαίρι στην οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα στη Νίκαια της Γαλλίας το πρωί της Πέμπτης διαπράχθηκε από έναν ισλαμιστή τρομοκράτη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στην πόλη. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι η χώρα «δέχεται επίθεση».

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε μια καθολική εκκλησία στη νότια γαλλική πόλη, ενώ ένα τρίτο άτομο κατάφερε να ξεφύγει από τον δράστη, αλλά αργότερα υπέκυψε στους τραυματισμούς τους.

BREAKING: French President Emmanuel Macron says "France is under attack" after three people died in a knife attack in Nice.



