Μαρίνα Οβσιανίκοβα: «Είμαι μόνη μου, φοβάμαι για τα παιδιά μου και για εμένα»

«Είμαι μόνη μου, φοβάμαι για τα παιδιά μου και για εμένα», δήλωσε στην ιταλική τηλεόραση, η Ρωσίδα δημοσιογράφος, Μαρίνα Οβσιανίκοβα, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες παρενέβη σε δελτίο ειδήσεων στην κρατική τηλεόραση κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «όχι στον πόλεμο. Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα που σας λένε. Οι Ρώσοι είναι κατά του πολέμου».

Πολλοί, έχουν ζητήσει να χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στην Οβσιανίκοβα, η οποία αρνήθηκε σχετική πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι θα μείνει στη χώρα της.

Brave Russian journalist #MarinaOvsyannikova is (video) host in Italy‘s no 1 Talk show tonight.

I‘m alone, I fear for my children and for myself, she tells Fabio Fazio. #EU should offer safe passage and asylum. https://t.co/jBnni708mJ