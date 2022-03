Μαριούπολη: 130 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από το Δραματικό Θέατρο

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων από τον ρωσικό βομβαρδισμό του θεάτρου στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη Μαριούπολη είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω της πλήρους κατάρρευσης των κοινωνικών υπηρεσιών στην πόλη, σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της περιφέρειας του Ντόνετσκ, Σεργκέι Ταρούτα.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στην ουκρανική τηλεόραση, ο Ταρούτα είπε ότι πιστεύει ότι 1.300 άνθρωποι βρίσκονταν στο κτίριο όταν βομβαρδίστηκε και 130 έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί.

Ο Ταρούτα είπε: «Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα μόνοι τους. Οι φίλοι μου πήγαν να βοηθήσουν, αλλά λόγω συνεχών βομβαρδισμών δεν ήταν ασφαλές. Οι άνθρωποι καθαρίζουν μόνοι τους τα ερείπια. Δεν υπάρχει επιχείρηση διάσωσης, γιατί όλες οι υπηρεσίες που υποτίθεται ότι διασώζουν ανθρώπους, τους περιθάλπουν, τους θάβουν, δεν υπάρχουν πλέον».

Photos of what's left of the destroyed Drama Theatre in Mariupol that the city's administration says was bombed by Russia. The theatre was being used as a shelter for displaced people in the city.



Shared on Telegram here: https://t.co/qQBxCCeNK8 pic.twitter.com/QaRHxTeJHd