Μάχες εκ του συστάδην στα τρία μέτωπα του πολέμου

Συνεχίζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα για τρίτη συνεχόμενη μέρα οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ουκρανικό έδαφος. Οι Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν την προέλαση τους, και έχουν φθάσει πλέον σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Κιέβου, τη Μαριούπολη και το Χάρκοβο.

Ειδικότερα στις δύο τελευταίες πόλεις έχουν αυξήσει την πίεση που ασκούν περιμετρικά και θεωρείται πια θέμα χρόνου η κατάληψη τους, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προβάλλουν οι Ουκρανικές δυνάμεις.

Ήδη πάντως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου οι Ρωσσικές δυνάμεις κατέλαβαν την Μελιτόπολη στη νοτιοανατολική ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια. Την είδηση αυτή ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ρωσικά στρατεύματα έπληξαν εκατοντάδες στόχους στρατιωτικών υποδομών και κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη και δεκάδες άρματα μάχης τεθωρακισμένα και οχήματα πυροβολικού των Ουκρανικών δυνάμεων.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης πως η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και εκτοξευόμενους από πλοία πυραύλους κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

Από την πλευρά τους Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους κρουζ από τη Μαύρη Θάλασσα εναντίον της Μαριούπολης, καθώς και της πόλης Σούμι στα βορειοανατολικά, όπου αναφέρονται σφοδρές οδομαχίες και της Πολτάβα στα ανατολικά.

Στο μεταξύ λίγο μετά τις 9 το πρωί, ρώσσικες ρουκέτες έπληξαν ένα οικοδομικό τετράγωνο στο Κίεβο, ενώ ένα σύμπλεγμα πολυκατοικιών επλήγη από ρωσικό πύραυλο τύπου κρουζ στο ίδιο σημείο. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ουκρανίας, γνωστοποίησε πως το κτίριο επλήγη μεταξύ του 18ου και του 21ου ορόφου και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εκκένωσης του, ενώ δεν έδωσαν πληροφορίες για την ύπαρξη θυμάτων.

WATCH: Video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/adrd6LSfIL

Σύμφωνα πάντως με τα λεγόμενα ενός συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας ο πύραυλος που έπληξε την ανωτέρω πολυκατοικία στην ουκρανική πρωτεύουσα δεν προκάλεσε κανένα θάνατο.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT