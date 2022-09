Με ένα βίντεο στο twitter το Κίεβο χλευάζει την μερική επιστράτευση στη Ρωσία

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας χλεύασε σήμερα (25/9) τη μερική επιστράτευση της Μόσχας για την ενίσχυση των δυνάμεών της στην Ουκρανία, αναρτώντας στο twitter ένα μονταρισμένο βίντεο με πλάνα που εμφανίζουν μεταξύ άλλων τη ρωσική αστυνομία να χτυπά και να συλλαμβάνει άνδρες που διαδηλώνουν κατά της επιστράτευσης και μεθυσμένους Ρώσους στρατιώτες.

Το χλευαστικό βίντεο αναρτήθηκε με τις ανησυχίες που εξέφρασαν δύο υψηλόβαθμοι βουλευτές της Ρωσίας για την εφαρμογή του διατάγματος επιστράτευσης, δίνοντας εντολή στους περιφερειακούς αξιωματούχους να επιλύσουν «υπερβολές» που έχουν πυροδοτήσει την οργή του κοινού, έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις και έχουν ωθήσει άνδρες σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα περνώντας τα σύνορα.

Κάνοντας μια ασυνήθιστη παραδοχή των «δυσλειτουργιών», η πρόεδρος της Άνω Βουλής, Βαλεντίνα Ματβιένκο, επέκρινε τις περιφερειακές αρχές που επιβλέπουν την επιστράτευση. «Ορισμένοι πιστεύουν, φαίνεται, ότι είναι σημαντικότερο να δώσουν γρήγορα αναφορά παρά να υλοποιήσουν σωστά μια σημαντική κρατική αποστολή. Τέτοιες υπερβολές είναι απολύτως απαράδεκτες», σχολίασε. «Φροντίστε η μερική επιστράτευση να ολοκληρωθεί με πλήρη σεβασμό των κριτηρίων. Και χωρίς να διαπράξετε ούτε ένα λάθος!» διέταξε.

We understand that not all russian troops are like this;russia still has remnants of a professional army that #UAarmy hasn’t yet destroyed.

We also know that soon these "soldiers" will be at the front,and with such a love for alcohol,it will be easier for them to die on our land. pic.twitter.com/Y7EgS0c5ze