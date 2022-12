Με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις η υφήλιος υποδέχεται το 2023

Εδώ και λίγες ώρες, όλη η υφήλιος ξεκίνησε σταδιακά να υποδέχεται το νέο έτος. Το πρώτο μέρος στον κόσμο που καλωσόρισε το 2023, ήταν η συστάδα των νησιών Κιριμπάτι και η νήσος των Χριστουγέννων στην Ωκεανία, στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό.

Λίγο αργότερα, ήταν η σειρά της Νέας Ζηλανδίας και η πρωτεύουσα της, το Όκλαντ, έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη παγκοσμίως που ξεκίνησε τους εορτασμούς για το νέο έτος με χιλιάδες πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν από το Sky Tower, καλωσορίζοντας το 2023.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023



(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA — ANI (@ANI) December 31, 2022

New Zealand is among the first to welcome 2023! The country welcomed the #NewYear amid fireworks and light shows #newzealand #happynewyear #newyear2023 pic.twitter.com/gGNtq0i9ka — News18 (@CNNnews18) December 31, 2022

Happy new year 2023 world from Auckland New Zealand!! pic.twitter.com/Vl4xcMxj6p — Duresi 🇵🇬🇳🇿 (@b_duresi) December 31, 2022

Aνάλογα εντυπωσιακή ήταν η έλευση του νέου έτους και στην πόλη Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας.

Happy New Year from Wellington, New Zealand!

2023 here we come! 💫🥂#NLinNZ pic.twitter.com/NmdHGXs0CR — Ard van der Vorst🇺🇦🇳🇱🇳🇿 (@ArdvanderVorst) December 31, 2022

Ακολούθησε η Αυστραλία που υποδέχθηκε το 2023, με πολύχρωμα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από την γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ και την όπερα, κάνοντας κυριολεκτικά τη νύχτα - μέρα.

As always, Australia is showing the world how it's done. For the first time, Sydney's iconic Harbour Bridge featured a rainbow waterfall as part of its fireworks display to welcome the new year in 2023. pic.twitter.com/TQkD6rmcEM — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 31, 2022

Αυτή ήταν η πρώτη Πρωτοχρονιά χωρίς περιορισμούς έπειτα από δύο χρόνια για τους κατοίκους του Σίδνεϊ. Το lockdown στο τέλος του 2020 και η έξαρση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον στο τέλος του 2021 είχαν ωθήσει τις αρχές της Αυστραλίας να επιβάλουν περιορισμούς στις εορταστικές εκδηλώσεις. Πλέον τα μέτρα έχουν αρθεί, ενώ η χώρα έχει ανοίξει τα σύνορά της.

¡Australia ya recibió el 2023! 🥳



Con fuegos artificiales y luces, #Sidney, #Australia, recibe el 2023.



¡Estamos a unas horas de que pase en #México! 😱 pic.twitter.com/iXL3X7Dvdf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2022

Na Austrália já é 2023.

"Australia":

Porque en ese país ya comenzó el año 2023 pic.twitter.com/RicnYzvaKi — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 31, 2022

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πόλης για να παρακολουθήσουν το σόου με δεκάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα. Οι αρχές της πόλης εκτιμούν ότι μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν το θέαμα μέσω του διαδικτύου ή της τηλεόρασης.

🔴🥂Así recibió Australia el 2023 pic.twitter.com/QGcfATcTz2 — Nicolas Copano (@copano) December 31, 2022

Φαντασμαγορικά υποδέχθηκαν το νέο έτος και στη Μελβούρνη, την πόλη της Αυστραλίας με την μεγαλύτερη ελληνική παροικία.

Το νέο έτος υποδέχτηκαν οι κάτοικοι του Κουΐνσλαντ και του Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, ενώ στο Ντάργουιν, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Επικράτειας, ακυρώθηκε η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση με πυροτεχνήματα εξαιτίας των σφοδρών ανέμων και των βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή.

Η Ασία είναι ένας ακόμη σταθμός για το νέο έτος που αλλάζει σταδιακά σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Η Νότια Κορέα και η πρωτεύουσα της η Σεούλ, έχουν ήδη αφήσει πίσω τους το 2022 και οι πολίτες υποδέχονται το 2023. Ακολουθεί ένα εντυπωσιακό βίντεο με drones στον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας.

Φυσικά και η τεχνολογία βάζει το...χέρι της για να μας χαρίσει εντυπωσιακές εικόνες.

Παράλληλα και στην Ιαπωνία βιώνουν πλέον τις πρώτες ώρες του 2023. Οι εικόνες που ακολουθούν από το Τόκυο, με τους Ιάπωνες να περιμένουν με αγωνία την έλευση του νέου χρόνου είναι χαρακτηριστικές.

Όσο για τη Σιγκαπούρη, η έλευση του 2023, ήταν επίσης φαντασμαγορική, με χιλιάδες πυροτεχνήματα να χρωματίζουν τον ουρανό πάνω από το λιμάνι.