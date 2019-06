Με κυβερνοεπίθεση απάντησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Κυβερνοεπίθεση εναντίον ιρανικών οπλικών συστημάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου. Η κυβερνοεπίθεση εξουδετέρωσε συστήματα υπολογιστών που ελέγχουν εκτοξευτές πυραύλων και ρουκετών.

Όπως σημειώνει το BBC, πρόκειται για τα αντίποινα των ΗΠΑ στην κατάρριψη από το Ιράν ενός drone αλλά και για τις επιθέσεις εις βάρος των δεξαμενόπλοιων.

Η κυβερνοεπίθεση ήταν προϊόν σχεδιασμού αρκετών εβδομάδων, σημείωσαν αμερικανικές πηγές σε διάφορα Μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, και είναι προϊόν εισήγησης να υπάρξει απάντηση στην επίθεση κατά των δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Η κυβερνοεπίθεση στόχευσε οπλισμό που χρησιμοποιεί η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά του Ιράν που θεωρείται υπεύθυνη για την κατάρριψη του αμερικανικού drone την περασμένη Πέμπτη.

Τόσο η Washington Post όσο και το Associated Press μετέδωσαν ότι τα οπλικά συστήματα απενεργοποιήθηκαν. Οι New York Times αναφέρουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν να βάλουν τα συγκεκριμένα συστήματα σε καραντίνα για ένα περιορισμένο ένα χρονικό διάστημα.

Οι τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν απόκτηση πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες, ο «βομβαρδισμός» με σκοπίμως λανθασμένα username ή password προκειμένου να μπλοκάρουν τα συστήματα, καθώς και «κακόβουλη πρόσβαση» μέσω υποκλαπέντων στοιχείων από λογαριασμούς χρηστών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν την Δευτέρα νέες σημαντικές κυρώσεις κατά του Ιράν, λίγες ώρες αφού έδωσε την διαβεβαίωση ότι αν η Ισλαμική Δημοκρατία εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, θα γίνει ο καλύτερος φίλος της».

«Θέτουμε σε εφαρμογή επιπλέον σημαντικές κυρώσεις κατά του Ιράν την Δευτέρα», ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο αμερικανός πρόεδρος. «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα!».

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....