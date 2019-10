Με μαύρο πρωτοσέλιδο ο αυστραλιανός Τύπος

Οι εφημερίδες της Αυστραλίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον περιορισμό στην ελευθερία του Τύπου, κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα με καλυμμένα - με τη μαύρη λωρίδα της λογοκρισίας - όλα τους τα άρθρα στην πρώτη σελίδα.

Στη διαμαρτυρία αυτή συμμετείχαν τόσο εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας, ανάμεσά τους η «The Australian», η «The Sydney Morning Herald» και η «Australian Financial Review», όσο και περιφερειακές.

Η εκστρατεία του συνασπισμού «Το Δικαίωμα της Αυστραλίας να Γνωρίζει» (Australia’s Right to Know) πραγματοποιείται μετά τις επιδρομές της αστυνομίας στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου ABC στο Σίδνεϊ και στο σπίτι μίας δημοσιογράφου του ομίλου News Corp τον Ιούνιο, τη νομιμότητα της οποίας εξετάζει το ανώτερο δικαστήριο, μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της Αυστραλίας μετέδωσαν διαφημίσεις καλώντας τους τηλεθεατές να σκεφτούν: «Όταν η κυβέρνηση σας κρύβει την αλήθεια, τι είναι αυτό που σας κρύβει;».

Το κοινοβούλιο της Αυστραλίας υιοθετεί εδώ και καιρό νομοσχέδια για να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, όπως ισχυρίζεται, τα οποία όμως περιορίζουν το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση εξ ονόματός τους.

Η σημερινή διαμαρτυρία έχει στόχο να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της χώρας, ώστε -μεταξύ άλλων- να εξαιρέσει τους δημοσιογράφους από τη νομοθεσία που περιορίζει την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, να προστατεύει περισσότερο τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία περί δυσφήμησης, που είναι μεταξύ των πιο αυστηρών και περίπλοκων παγκοσμίως.