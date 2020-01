Καρέ καρέ ο πύρινος όλεθρος στην Αυστραλία - Φλεγόταν και ο ουρανός - Καταιγίδες φωτιάς - Θερμοκρασίες ρεκόρ

Η Αυστραλία γνώρισε χθες, Σάββατο, μια από τις χειρότερες ημέρες από τότε που άρχισαν οι πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο: Οι ουρανοί στη νοτιοανατολική χώρα, βάφτηκαν με κατακόκκινο σαν αίμα χρώμα, γέμισαν μαύρους καπνούς και στάχτες έπεσαν σε απομακρυσμένες κατοικημένες περιοχές, ενώ οι κάτοικοι αναζητούσαν απελπισμένα καταφύγιο από θανατηφόρες πυρκαγιές.

Οι δασικές πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης και σφοδρότητας που σαρώνουν ολόκληρες περιοχές της χώρας έχουν προκαλέσει τον θάνατο ήδη 24 ανθρώπων και «σημαντικές υλικές ζημιές», ανακοίνωσαν οι αρχές. Στη τεράστια καταστροφή θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η ζημιά που έχει γίνει στην πανίδα και την χλωρίδα.

Australia needs international help! This seems like a scene from horror movie. #AustraliaFirespic.twitter.com/dmUJSozkVu