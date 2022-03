Υπό βομβαρδισμό βρίσκεται από τα ξημερώματα το Χάρκοβο. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένα πολυώροφο κτήριο στην περιοχή έγινε στόχος βομβαρδισμών το πρωί της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, 11 ακόμη να τραυματιστούν και ένας να εγκλωβιστεί στα ερείπια.

From the early morning Kharkiv is under heavy shelling. Thousands were forced to flee the city, leaving their homes and lives behind. Putin calls this protection of the Russian-speakers. Leave us alone, get out of my city. pic.twitter.com/RE9SAqRqpK