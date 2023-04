Μεγάλη αύξηση των γυναικοκτονιών στον Καναδά, 184 δολοφονήθηκαν το 2022

Οι γυναικοκτονίες καταγράφουν αύξηση στον Καναδά και είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με πριν από την πανδημία της Covid-19, με μια γυναίκα να δολοφονείται κάθε δύο ημέρες, σύμφωνα με νέα έκθεση που καταγγέλλει την απουσία ευρείας κλίμακας δημόσιας πολιτικής.

Σύμφωνα με το Καναδικό Παρατηρητήριο για τη Γυναικοκτονία με στόχο τη Δικαιοσύνη και την Ανάληψη ευθύνης, 184 γυναίκες φονεύθηκαν πέρυσι, αριθμός που αντιστοιχεί σε μια αύξηση 20% σε σχέση με το 2019.

«Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μια γυναίκα ή ένα κορίτσι σκοτώνεται κάθε δύο ημέρες», σημειώνει το Παρατηρητήριο στην έκθεσή του, που διευκρινίζει ότι «οι άνδρες αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των κατηγορουμένων».

About every 48 hours a woman or girl is killed in Canada. When @TheRealKeean asks @ABDanielleSmith if women should be able to protect themselves here is her response. pic.twitter.com/sFI9ub8A8T