Μεγάλη φωτιά σε κτήριο των ενόπλων δυνάμεων στη Ρωσία - Ένας νεκρός και 30 τραυματίες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κτήριο μελετών της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας. Από τη φωτιά υπάρχει ένας νεκρός, ενώ 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε στον δεύτερο όροφο. Λόγω των ξύλινων δαπέδων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το κτήριο. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για «δηλητηριώδη μπλε - μαύρο καπνό».

Τέσσερις στρατιωτικοί επιστήμονες αναγκάστηκαν να πηδήξουν από τα παράθυρα από το φλεγόμενο ινστιτούτο στο Τβερ, το οποίο αναπτύσσει νέα διαστημικά και οπλικά συστήματα.

Δείτε βίντεο από τη μεγάλη φωτιά:

Update: 1 dead, 14 wounded in fire at military research facility in Tver, Russia pic.twitter.com/eZ7xW5dT1g