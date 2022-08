Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο: Έκλεισε ο σταθμός London Bridge

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Λονδίνο με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ξεκίνησε σε γραμμές τρένου κοντά στον σταθμό London Bridge.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιεί 70 πυροσβέστες με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί ενώ πυκνό σύννεφο καπνού έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Λόγω της φωτιάς και το καπνού οι αρχές έκλεισαν τον σταθμό London Bridge.

A video from the scene of the fire in #Southwark where a railway arch is completely alight. Please avoid the area where possible https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/r9qsg29r3u