Μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο της Νέας Υόρκης

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου γύρω στις 6 το πρωί (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Τμήμα της οροφής κατέρρευσε, σύμφωνα με αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Μπλάτους, επικεφαλής των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης.

Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Φλάσινγκ στο Κουίνς, όπου διαμένει μεγάλη ασιατική κοινότητα.

