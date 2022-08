Μεξικό: Εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν εναντίον 64 στρατιωτικών και αστυνομικών

Η δικαιοσύνη στο Μεξικό ζήτησε την Παρασκευή τη σύλληψη 20 αξιωματικών του στρατού και 44 αστυνομικών, οι οποίοι πιστεύεται ότι ενεπλάκησαν στην εξαφάνιση 43 φοιτητών το 2014 στην Αγιοτσινάπα, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Αυτοί οι 64 αστυνομικοί και στρατιωτικοί αναζητούνται για «οργανωμένο έγκλημα, αναγκαστικές εξαφανίσεις, βασανιστήρια, ανθρωποκτονίες και αδικήματα εναντίον της δικαιοσύνης», διευκρίνισε η εισαγγελία.

Οι ταυτότητες και ο βαθμός τους δεν έχουν ανακοινωθεί. Παράλληλα η εισαγγελία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 14 μέλη του καρτέλ ναρκωτικών Guerreros Unidos.

Λίγες ώρες νωρίτερα συνελήφθη για την ίδια υπόθεση ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Μεξικού, ο Χεσούς Μουρίγιο Καράμ.

Ο Μουρίγιο Καράμ διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης από το 2012 έως το 2015 επί προεδρίας του Ενρίκε Πένια Νιέτο. Εκείνη την περίοδο επέβλεψε την έρευνα για την υπόθεση της εξαφάνισης 43 φοιτητών από τη σχολή δασκάλων Αγιοτσινάπα στη νοτιοδυτική πολιτεία Γκερέρο. Ο Μουρίγιο Καράμ ήταν επίσης σημαντικό στέλεχος του Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος (PRI), το οποίο βρισκόταν στην εξουσία στο Μεξικό αδιάλειπτα για 71 χρόνια, ως το 2000.

Πρόκειται για τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματούχο που έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση των 43 φοιτητών, οι οποίες ξεκίνησαν από την αρχή το 2019 αφού εξελέγη στην προεδρία του Μεξικού ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση την Πέμπτη επίσημης έκθεσης, η οποία χαρακτήρισε την υπόθεση «κρατικό έγκλημα».

Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος ίδρυσε την «Επιτροπή για την Αλήθεια για την Αγιοτσινάπα» με στόχο να χυθεί φως στην υπόθεση, ζήτησε «να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», στρατιώτες και αστυνομικοί, που εμπλέκονται στην εξαφάνιση των 43 φοιτητών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Επιτροπής για την Αλήθεια για την Αγιοτσινάπα, τον υφυπουργό Εσωτερικών Αλεχάντρο Ενσίνας, αυτοί οι αστυνομικοί και στρατιωτικοί «μέσω των πράξεών τους, των παραλείψεών τους ή της συμμετοχής τους επέτρεψαν την εξαφάνιση και την εκτέλεση των φοιτητών καθώς και τους φόνους άλλων έξι ανθρώπων» από το καρτέλ ναρκωτικών Guerreros Unidos.

«Η δημοσιοποίηση αυτής της φρικτής και απάνθρωπης κατάστασης και παράλληλα η τιμωρία των υπευθύνων επιτρέπει να μην επαναληφθούν αυτά τα επονείδιστα γεγονότα» και «ενισχύει τους θεσμούς», δήλωσε ο Λόπες Ομπραδόρ.

The 2014 disappearance of 43 students in Mexico was a “crime of the state” & law enforcement worked with cartels, a report found.



The students from Ayotzinapa were kidnapped by armed men. Only 3 of their remains have been found so far.



100K+ people have gone missing in Mexico. pic.twitter.com/wHosyTqErA