Μεξικό: Φωτιά στην επιφάνεια της θάλασσας από διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό

Τον γύρο του κόσμου έκαναν οι εικόνες από μια φωτιά που εκδηλώθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, ανοιχτά της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex, που απέδωσε το συμβάν σε διαρροή αερίου από υποβρύχιο αγωγό.

Στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι πορτοκαλί φλόγες ξεπηδούν από το νερό, θυμίζοντας λάβα. Οι χρήστες των social media ονόμασαν το συμβάν «πύρινο μάτι», λόγω του κυκλικού σχήματος της φωτιάς που μαινόταν σε μικρή απόσταση από πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της Pemex.

Χρειάστηκαν πάνω από πέντε ώρες για να κατασβεστεί η φωτιά, σύμφωνα με την εταιρεία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υποβρύχιο αγωγό που συνδέεται με πλατφόρμα στο κοίτασμα πετρελαίου Κου Μαλούμπ Ζάαπ, το πιο σημαντικό της εταιρείας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters.

WATCH: Flames shooting from the Gulf of Mexico after gas leak causes pipeline to catch fire pic.twitter.com/4LNOAY8w7I

Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η παραγωγή δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό, σύμφωνα με την Pemex, που ανέφερε ότι κάνει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ σημείωσε ότι έκλεισε τις βαλβίδες του αγωγού.

Ο Άνχελ Καρισάλες, επικεφαλής της μεξικανικής ρυθμιστικής αρχής για την πετρελαϊκή ασφάλεια ASEA, έγραψε στο Twitter ότι το συμβάν «δεν προκάλεσε καμία διαρροή». Δεν διευκρίνισε τι φλεγόταν στην επιφάνεια του νερού.

Από το Κου Μαλουμπ Ζάαπ παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου της Pemex, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 40% της ημερήσιας παραγωγής σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών.

«Η στροβιλομηχανή των ενεργών εγκαταστάσεων παραγωγής του Κου Μαλουμπ Ζάαπ επηρεάστηκε από ηλεκτρική καταιγίδα και ισχυρές βροχοπτώσεις», επισημαίνει αναφορά της Pemex για το περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters. Σε αυτή σημειώνεται ακόμη ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν άζωτο για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

WATCH: Circle of flames in the Gulf of Mexico after gas leak causes pipeline to catch fire pic.twitter.com/hNSiDpmaZw