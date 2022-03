Μεξικό: Ολονύχτια ανταλλαγή πυρών μεταξύ καρτέλ ναρκωτικών και αστυνομικών

Το αμερικανικό προξενείο στο Νουέβο Λαρέδο του Μεξικού προέτρεψε τη Δευτέρα τους υπαλλήλους του να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μετά τις αναφορές για ολονύχτια ανταλλαγή πυρών κοντά στις εγκαταστάσεις του και σε άλλα σημεία της πόλης, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το αμερικανικό προξενείο συνέστησε στους υπαλλήλους του να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν την περιοχή ή έστω τις μετακινήσεις.

Mexico is a #Narcostate where cartels can take cities hostage and nothing happens, just like Nuevo Laredo. Never before has the country been under such chaos and violence. @lopezobrador_ setting Ovidio (Chapo's son) free after arresting him set a dangerous precedent. https://t.co/YJHzln5O2F pic.twitter.com/nnjwD9qYzP