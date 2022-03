Μεξικό: Πανικός στο Κανκούν από έκρηξη στο αεροδρόμιο

Πανικός επικράτησε στο διεθνές αεροδρόμιο του Κανκούν, στο Μεξικό, όταν πολλοί επιβάτες που περίμεναν να παραλάβουν τις αποσκευές τους άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και πολλοί νόμισαν ότι οφειλόταν σε βόμβα ή σε πυροβολισμούς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται οι επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να βγουν από τον χώρο του αεροδρομίου.

TW // Violence

There was a shooting at the airport in Cancún (México) today, the violence in my country keeps getting worse and the government won’t do anything to solve it, how can there be a shooting at A AIRPORT??? @GobiernoMX @lopezobrador_ pic.twitter.com/JKlYqlKRFT