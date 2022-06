Μεξικό: Στους 10 οι νεκροί από τον κυκλώνα «Αγκάθα» - Περίπου 20 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου είκοσι αγνοούνται από το πέρασμα του κυκλώνα Αγκάθα, που πλήττει από τη Δευτέρα, παραθαλάσσιους τομείς στην πολιτεία Οαχάκα στο νότιο Μεξικό.

Agatha, the strongest Pacific hurricane to make landfall in May, hits tourist beaches in Mexico



https://t.co/wGXieyAduH pic.twitter.com/s5kh9YRwDJ — The Washington Times (@WashTimes) May 31, 2022

Παρά το γεγονός ότι ο κυκλώνας την Τρίτη υποβαθμίστηκε από τους μετεωρολόγους σε τροπική καταιγίδα, ωστόσο άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές και νεκρούς.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε περίπου είκοσι αγνοούμενους (...) σε ορεινές περιοχές», είπε στο Radio Formula ο Αλεχάντρο Μουράτ, ο κυβερνήτης της πολιτείας. «Δέκα (άνθρωποι) έχασαν τη ζωή τους».

Hurricane Agatha made history as the strongest hurricane ever recorded to come ashore in May during the eastern Pacific hurricane season, ripping off roofs and washing out roads before fading Tuesday in southern Mexico. https://t.co/EHEXobH1JB pic.twitter.com/VEqUtuWYJt — The Associated Press (@AP) May 31, 2022

Προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει στη δημοσιότητα ο κυβερνήτης έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και οκτώ αγνοουμένους.

«Αφού η Αγκάθα έφθασε πάνω από το έδαφος, η ημέρα ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες ζωών, όμως οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπεσαν νωρίς το πρωί (χθες) Τρίτη προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και κατολισθήσεις», εξήγησε νωρίτερα ο κ. Μουράτ.

Το φαινόμενο, ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό, έφθασε πάνω από το έδαφος ενώ χαρακτηριζόταν θύελλα Κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον προχθές το απόγευμα (τοπική ώρα), δυτικά του Πουέρτο Άνχελ (2.500 κάτοικοι), στην πολιτεία Οαχάκα.

Επρόκειτο για τον «πιο σφοδρό» κυκλώνα που έχει καταγραφεί στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό οποιονδήποτε Μάιο από το 1949, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (National Hurricane Center, NHC) των ΗΠΑ.

Η Αγκάθα κατευθυνόταν χθες Τρίτη προς νότο, προς την πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις εκεί και αλλού στον μεξικανικό νότο.

Damage photos from Playa del Zipolite, another town near the landfall area. No reports of casualties in the town but power and communication signals are down. #Agatha #Oaxaca #Mexico



📸 Uploaded to FB by Bob Hannaford https://t.co/KCoLIZpO1F pic.twitter.com/NOQFLmQyzk — Typhoonᴷᴾᴴ  (@TyphoonKph) May 31, 2022

Περίπου 5.240 τουρίστες βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, κυρίως σε θέρετρα όπως το Πουέρτο Εσκοντίδο και το Ουατούλκο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Μεξικό πλήττεται κάθε χρόνο από τροπικούς κυκλώνες στις ακτές του τόσο στον Ειρηνικό όσο και στον Ατλαντικό Ωκεανό, γενικά από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο.