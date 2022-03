Μεξικό: Ταυτοποιήθηκαν 11 θύματα δολοφονίας κατά τη διάρκεια κηδείας

Τα γενετικά προφίλ τουλάχιστον έντεκα θυμάτων ταυτοποιήθηκαν από τις μεξικανικές διωκτικές αρχές που διενεργούν έρευνα για τη σφαγή που φέρεται να διαπράχθηκε στην πολιτεία Μιτσοακάν (βορειοδυτικά) την 27η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εθνική εισαγγελία.

«Μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε περίπου έντεκα χωριστά γενετικά προφίλ από τα δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν», εξήγησε στον Τύπο ο εισαγγελέας Αντριάν Λόπες, προσθέτοντας ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν και κατά πόσον αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων.

Τα πτώματα των θυμάτων της σφαγής αυτής, που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του ενός, δεν έχουν βρεθεί, υπενθύμισε.

Μεξικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 θύματα.

Ανώνυμο ερασιτεχνικό βίντεο, που συντάραξε μια χώρα κατά τα άλλα συνηθισμένη στην ακραία βία των συμμοριών, είναι το κύριο τεκμήριο της σφαγής, από πολυμελή ομάδα εκτελεστών, τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, οι οποίοι είχαν στηθεί στον τοίχο με τα χέρια στα κεφάλια.

Ακούγονται ριπές και το πλάνο ταρακουνιέται τη στιγμή των εκπυρσοκροτήσεων. Στο τέλος της καταγραφής, δεν απομένει κανένας όρθιος.

An armed command murdered at least 17 people who had attended a wake in the municipality of San José Gracia, in Michoacán, Mexico. pic.twitter.com/trkZCkhs7z