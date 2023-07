Μεξικό: Τρεις νεκροί και10 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση εναντίον αστυνομικών και εισαγγελέων

Τρεις δημοτικοί αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Τρίτη σε επίθεση με εκρηκτικά που είχε στόχο την αστυνομία και στην εισαγγελία στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού (δυτικά), ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της.

... #Jalisco, México: 3 police investigators killed and 10 people injured after a vehicle explosion in an attack on security authorities. The governor assured that it was an attack, at the moment, unofficial reports point to a land mine pic.twitter.com/WQHslMEFAw