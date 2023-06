Μέλη της βρετανικής φρουράς λιποθυμούν σε εκδήλωση λόγω υπερβολικής ζέστης

Τουλάχιστον τρία μέλη της βασιλικής φρουράς λιποθύμησαν χθες, Σάββατο 10 Ιουνίου, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια της τελευταίας πρόβας «Trooping the Color» για την παρέλαση των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου.

Βίντεο δείχνει τους στρατιώτες να χάνουν τις αισθήσεις τους και να κείτονται στο έδαφος, την ώρα που οι συνάδελφοί τους συνεχίζουν να παίζουν εμβατήρια.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ με μήνυμά του στο twitter έσπευσε να ευχαριστήσει τους στρατιώτες, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε στρατιώτη που συμμετείχε στην Ανασκόπηση του Συνταγματάρχη σήμερα το πρωί μέσα στη ζέστη. Δύσκολες συνθήκες, αλλά όλοι σας κάνατε πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ. W» , έγραψε χαρακτηριστικά.

