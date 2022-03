Μελιτόπολη: Άμαχοι με «ασπίδα» το σώμα τους διώχνουν στρατιώτες - Τεράστιες ουρές για τρόφιμα

Συγκλονιστικό είναι το σθένος που παρουσιάζουν άμαχοι κάτοικοι στη Μελιτόπολη, οι οποίοι στρέφονται εναντίον ενόπλων και τους διώχνουν.

Το γύρω του διαδικτύου έχει κάνει βίντεο που παρουσιάζει τους άμαχους να κατευθύνονται προς το μέρος των Ρώσων στρατιωτών, την ώρα που εκείνοι υποχωρούν με βήματα προς τα πίσω.

Δείτε το βίντεο:

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul