Άοπλοι Ουκρανοί προσπαθούν να σταματήσουν την προέλαση ρωσικών στρατευμάτων έξω από τη Μελιτόπολι την Τρίτη. Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οι πολίτες φώναζαν στους Ρώσους στρατιώτες «Κατακτητές» και «Δολοφόνοι» και εκείνοι πυροβολούν στον αέρα.

Amazing footage from Melitopol of Ukrainians stopping the onward advance of a Russian convoy and chanting “Occupants!” and “Murderers!” The jittery Russians are firing into the air pic.twitter.com/j3jypGJdgz