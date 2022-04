Μελιτόπολη: Ο δήμαρχος της πόλης περιγράφει ώρες «σκληρών» ανακρίσεων από Ρώσους που τον αιχμαλώτισαν

Ώρες «σκληρών» ανακρίσεων πέρασε ο δήμαρχος της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ, κατά την κράτησή του επί μία εβδομάδα από ρωσικές δυνάμεις.

«Ήταν έξι επικίνδυνες μέρες γιατί κατάλαβα ότι για τους Ρώσους η ζωή μου και οι ζωές των αμάχων έχουν μηδενική αξία», είπε ο Ιβάν Φεντόροφ, σε συνέντευξή του στη Ρώμη, ένα μήνα μετά την απελευθέρωσή του.

President of #Ukraine Volodymyr Zelenskyy awarded the Mayor of #Melitopol, Ivan Fedorov, who was released from captivity, with the Order For Courage, III degree.



Recently it became known that he was exchanged for 9 #Russian prisoners of war pic.twitter.com/1nsLtzrtji