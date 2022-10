Μενέντεζ: Να ερευνηθεί ο ρόλος του τουρκικού στρατού στην κακομεταχείριση των 92 μεταναστών στον Έβρο

Την υποστήριξη του σε μια έρευνα που θα εξετάζει τον ρόλο που έπαιξε ο τουρκικός στρατός στην κακομεταχείριση των 92 μεταναστών που βρέθηκαν γυμνοί στην περιοχή του Έβρου εκφράζει ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός γερουσιαστής συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την επιτυχημένη διάσωση αυτών των ανθρώπων.

I commend Greek authorities for rescuing the 92 people found near the country’s border with Turkey. I fully support an investigation into the inhumane treatment of these migrants, including the Turkish military’s reported role in their gross mistreatment. https://t.co/NuN9uMuBxD