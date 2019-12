Μαίνονται από τον Σεπτέμβριο οι φωτιές στην Αυστραλία

Καλυμμένη από ένα πυκνό νέφος είναι η Αυστραλία εδώ και εβδομάδες λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα επί περισσότερους από τρεις μήνες εξαιτίας της ξηρασίας. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωτιές που ξέσπασαν τον Σεπτέμβριο και σχεδόν 20 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν καταστραφεί, δηλαδή έκταση ίση με τη μισή Ελβετία.

Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα, «ακραίες» μετεωρολογικές συνθήκες που ενδέχεται να ενισχύσουν τις πυρκαγιές και να ωθήσουν τις φλόγες μέχρι τα προάστια των πόλεων, απειλώντας κατοικίες.

Η ανατολική Αυστραλία, και κυρίως το Σίδνεϊ, είναι καλυμμένη από ένα τοξικό νέφος εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται επί εβδομάδες στην περιοχή και οι οποίες ενδέχεται να ενταθούν σήμερα λόγω των «ακραίων» μετεωρολογικών συνθηκών. Μόνο στη Νέα Νότια Ουαλία μαίνονται περίπου 100 φωτιές, ενώ βορειοδυτικά του Σίδνεϊ οι πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει 319.000.000 στρέμματα γης.

This is the terrifying moment firefighters in Australia were forced to run to escape an 'explosion of fire' in the trees overhead. No crew members were injured. Australia's unprecedented bushfires have been burning for weeks https://t.co/htQbx4dPxn#NSWfires #NSWbushfires pic.twitter.com/biqb3ivTr0