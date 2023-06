Μένουν λιγότερες από 20 ώρες οξυγόνου για το Titan

Με κάθε λεπτό που περνάει οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί οι πέντε επιβαίνοντες του Titan σβήνουν. Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης για το υποβρύχιο που εξαφανίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, κατευθυνόμενο προς το ναυάγιο του Τιτανικού, βρίσκεται σε εξέλιξη, με το γαλλικό πλοίο Atalante -που μεταφέρει ένα ρομποτικό βαθυσκάφος στην περιοχή- να αποτελεί ίσως το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά.

Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το διαθέσιμο οξυγόνο εντός του υποβρυχίου έχει μειωθεί σε λιγότερο από 20 ώρες. «Το οξυγόνο θα εξαντληθεί αύριο το πρωί», μεταδίδεται ειδικότερα από την αμερικανική ακτοφυλακή. Ωστόσο, η εκτίμηση για τις ώρες του οξυγόνου δεν μπορεί να είναι ακριβής, επισημαίνεται.

Η επιχείρηση ερευνών περιγράφεται, παράλληλα, ως περίπλοκη και δύσκολη. «Διεξάγουμε έρευνες τόσο στην επιφάνεια, όσο και υπογείως», μεταδίδεται δε, ενώ προστίθεται ότι οι ήχοι που ακούστηκαν δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και πως οι σχετικές έρευνες συνεχίζονται. Λίγες ώρες νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στη διάρκεια των ερευνών ακούστηκε ένας θόρυβος, χωρίς όμως να μπορεί το στοιχείο αυτό να δώσει ορισμένες απαντήσεις. Οι οικογένειες των πέντε αγνοουμένων εξακολουθούν, την ίδια στιγμή να στέλνουν μηνύματα αγωνίας, ενώ στη μάχη των ερευνών έχουν επιδοθεί ακόμη πιο εξελιγμένα μέσα εντοπισμού.

Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθε η πρώτη φωτογραφία από το σημείο αναζήτησης του Titan, δείχνοντας το διασωστικό πλοίο Deep Energy στη μέση του Ατλαντικού:

Η επιχείρηση διάσωσης

Τα βάθη στα οποία μπορεί να έχει εγκλωβιστεί το υποβρύχιο είναι τεράστια. Ειδικοί, όπως ο καθηγητής Άλιστερ Κρεγκ, από το πανεπιστήμιo του Λονδίνου, εξηγούν ότι «αν το βαθυσκάφος είναι ακόμα άθικτο σε βάθη μεγαλύτερα των 200 μέτρων, υπάρχουν ελάχιστα σκάφη που θα μπορούσαν να φτάσουν τόσο βαθιά. Και σίγουρα δεν θα είναι τα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για επιχειρήσεις διάσωσης υποβρυχίων, καθώς δεν μπορούν να φτάσουν στα βάθη που βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού».

Κάθε προσπάθεια έρευνας και διάσωσης στον βυθό του ωκεανού θα γίνει από μη επανδρωμένο όχημα (ROV), με ένα τέτοιο να έχει αναπτυχθεί ήδη την Τρίτη, από το πλοίο Deep Energy.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει ROV που μπορεί να επιχειρήσει όχι μόνο για να εντοπίσει, αλλά και για να ανασύρει το Titan, καθώς το έχει κάνει ήδη στην περίπτωση του μαχητικού που συνετρίβη σε βάθος 3.780 μέτρων στη θάλασσα της Νότιας Κίνας το 2022. Τότε το μη επανδρωμένο όχημα είχε καταφέρει να δέσει έναν γάντζο που είχε ρίξει πλοίο στην επιφάνεια της θάλασσας.

Στην επιχείρηση διάσωσης που συντονίζουν η αμερικανική ακτοφυλακή, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και η ακτοφυλακή του Καναδά συμμετέχουν: το πλοίο Deep Energy, που διαθέτει μηχανισμούς υποβρύχιας σάρωσης και το Polar Prince, το πλοίο από το οποίο έφυγε το βαθυσκάφος Titan.

Στην περιοχή θα βρεθούν τις επόμενες ώρες ένα καναδικό πολεμικό πλοίο με υπερβαρικό θάλαμο για έξι άτομα και το γαλλικό πλοίο Atalante. Το αμερικανικό ναυτικό στέλνει, επίσης, το Flyaway Deep Ocean Salvage System, που είναι σχεδιασμένο να ανακτά βαριά αντικείμενα από τα βάθη του ωκεανού, όπως αεροσκάφη ή μικρά σκάφη.

Από αέρος συμμετέχουν δύο αεροπλάνα C-130 των ΗΠΑ, καθώς και δύο αεροπλάνα από τον Καναδά. ROV που έχει προσφέρει η βρετανική εταιρεία Magellan, που ειδικεύεται σε έρευνες σε μεγάλα βάθη κυρίως στην Ευρώπη, θα χρειαστεί χρόνος για να φτάσουν στο σημείο που χάθηκαν τα ίχνη του Titan.

Τελευταία ελπίδα το γαλλικό σκάφος Atalante

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση της Θάλασσας (Ifremer στα Γαλλικά) -το οποίο υπάγεται στα Υπουργεία Θάλασσας και Έρευνας- έχει επιστρατεύσει το πλοίο Atalante, εξοπλισμένο με ρομπότ βαθέων υδάτων, στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε το υποβρύχιο.

Το Παρίσι αναμένεται να επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο του ΝΑΤΟ και βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές. Το Atalante θα φτάσει στην περιοχή διάσωσης σήμερα, Τετάρτη, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος).

Το ρομπότ «Vector 6000», το οποίο θα πρέπει να κατέβει περίπου σε βάθος 4.000 μέτρων, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τον ενσωματωμένο εξοπλισμό παρακολούθησης που διαθέτει, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε βάθος έως και 6 χιλιομέτρων. Το ρομπότ συνδέεται με το Atalante μέσω ηλεκτρομηχανικού καλωδίου μήκους 8.000 μέτρων.

Παράλληλα, το πλοίο Atalante φέρει ένα επανδρωμένο υποβρύχιο που ονομάζεται «Nautile». Το «Nautile» μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων με τριμελές πλήρωμα και είναι ένα από τα ελάχιστα επανδρωμένα υποβρύχια βαθιάς θάλασσας. Διαθέτει τρία ευρυγώνια παράθυρα θέασης και προβολείς LED που παρέχουν άμεση θέα του βυθού. Μια κατάδυση του συγκεκριμένου υποβρυχίου μπορεί να διαρκέσει έως και οχτώ ώρες, εκ των οποίων οι έξι μπορούν να δαπανηθούν για εργασία στον πυθμένα της θάλασσας.

Το Vector 6000:

Here is what Victor 6000, the robot being sent by France to rescue the #Titanic sub, looks like: weighs 4 tons, controlled by a thin cable made of microfiber and copper.



There is no way this can lift the 20-ton #Titan sub up from the ocean floor on its own.#OceansGate pic.twitter.com/NYXQcJctSz