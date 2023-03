Μεσανατολικό: Καμία εχθρότητα απέναντι στη Γερμανία, διαβεβαιώνουν οι Παλαιστίνιοι

Οι Παλαιστίνοι δεν έχουν “καμία εχθρότητα” απέναντι στη Γερμανία, δήλωσε σήμερα στο AFP ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών ασφαλείας των Παλαιστινίων, μία ημέρα μετά την επίθεση που σημειώθηκε εναντίον αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν Γερμανοί τουρίστες στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

‼️ Horrific attack in Nablus ‼️ German tourists who entered Nablus, West Bank/Judea and Samaria in a car with #Israeli license plates were brutally attacked by dozens of #Palestinian extremists who attempted to maim and murder them. Where is the outrage? #StandAgainstTerror pic.twitter.com/hoaK73ciwZ

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, μια ομάδα νεαρών επιτέθηκε (το Σάββατο) με πέτρες εναντίον πολιτικού οχήματος που είχε ισραηλινές πινακίδες στο κέντρο της Ναμπλούς.

German tourists who entered Nablus on Saturday with a rented car from Tel Aviv (Israeli license plates) were nearly lynched by Palestinians and miraculously came out alive...

They saw firsthand the reality of what happens when an Israeli citizen enters the Palestinian territory.… https://t.co/nw8CIyH8a1 pic.twitter.com/eOdkukMPu3