Μεσανατολικό: O απεργός πείνας, Χαντέρ Αντνάν, πεθαίνει σε φυλακή του Ισραήλ

Ο Χαντέρ Αντνάν, στέλεχος του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, έπειτα από απεργία πείνας για 87 ημέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλάκισή του στο Ισραήλ, πέθανε σήμερα, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές.

Λίγη ώρα αφού κυκλοφόρησε η είδηση του θανάτου του, εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ έχει σθεναρή παρουσία, εναντίον του Ισραήλ διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας σε κιμπούτς κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, προτού ενημερώσει πως εκτοξεύθηκαν τρεις ρουκέτες συνολικά, που έπεσαν όλες σε άδεια οικόπεδα.

Η διεύθυνση φυλακών του Ισραήλ έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε τον θάνατο κρατουμένου που ανήκε στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, αφού «βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Palestinian Hader Adnan died in prison after an 86 day hunger strike. He was found dead in his prison cell, wasn't even hospitalized. pic.twitter.com/PGURcIG8If

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και η ένωση παλαιστίνιων φυλακισμένων επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τον θάνατο του Χαντέρ Αντνάν σε ηλικία 45 ετών.

Ένωση παλαιστινίων φυλακισμένων στη Λωρίδα της Γάζας κατήγγειλε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι «εκτελέστηκε εν ψυχρώ» από τις αρχές του Ισραήλ.

Το Ισραήλ «θα πληρώσει το τίμημα αυτού του εγκλήματος», διεμήνυσε από την πλευρά του ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

«Ο ελεύθερος ήρωας Χαντέρ Αντνάν έπεσε μάρτυρας εξαιτίας εγκλήματος που διαπράχθηκε από τον εχθρό μπροστά σε όλο τον κόσμο που εγκρίνει την αδικία και την τρομοκρατία, την προστατεύει και την καλύπτει», πρόσθεσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση. «Η αντίσταση θα συνεχιστεί με δύναμη και αποφασιστικότητα», συμπλήρωσε.

The IDF and the Shin Bet arrested the senior Islamic Jihad leader Hader Adnan this morning in the town of Araba in the Jenin region. pic.twitter.com/Vah9nM5g7w