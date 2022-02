Mετά τον Ερντογάν και ο ΥΠΕΞ της Ουγκάντα αγνόησε την πρόεδρο της Κομισιόν

Νέο #sofagate για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, ευτυχώς, έσωσε τα προσχήματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντα, Jeje Odongo, μετά την 6η Σύνοδο Kορυφής ΕΕ - Αφρικανικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο διήμερο στις Βρυξέλλες, στάθηκε σε ένα ειδικό σημείο για να χαιρετήσει την ηγεσία της ΕΕ και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Ωστόσο, ο Αφρικανός πολιτικός αγνόησε την πρόεδρο της Κομισιόν, κατευθύνθηκε αμέσως στον Σαρλ Μισέλ που βρισκόταν δίπλα της και τον χαιρέτησε, χωρίς εκείνος να διαμαρτυρηθεί ή να αντιδράσει. Στη συνέχεια ο Odongo χαιρέτησε εγκάρδια τον Μακρόν που στεκόταν πιο πέρα. Έκπληκτη η Φον ντερ Λάιεν παρακολουθούσε τη σκηνή.

