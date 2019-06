Μετωπική σύγκρουση Ράμα – Μέτα εν μέσω επεισοδίων

Σύγκρουση μεταξύ πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας έχει ξεσπάσει στην Αλβανία, εν μέσω σφοδρών αντικυβερνητικών συγκρούσεων με τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ του Σαββάτου, απάντησε στον πρόεδρο της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, διαμηνύοντας ότι οι δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 30 Ιουνίου όπως είναι προγραμματισμένο.



«ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ! Καληνύχτα» ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ράμα.

Στον αντίποδα, την ακύρωση των επερχόμενων δημοτικών εκλογών στην Αλβανία είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Σάββατο ο πρόεδρος της Αλβανίας. Ο Μέτα δημοσιοποίησε μέσω Facebook την πρόθεσή του για ακύρωση του διατάγματος για δημοτικές εκλογές στις 30 Ιουνίου, λέγοντας ότι «οι πολιτικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή τους».



Ο Ιλίρ Μέτα τόνισε πως έχει πλήρη επίγνωση των ενεργειών του ενώ εξέφρασε την βαθιά του ανησυχία για την κρίσιμη πολιτική κατάσταση που διέπει την Αλβανία.



Παράλληλα, γνωστοποίησε πως στις 10 Ιουνίου η Προεδρία της Αλβανίας θα δημοσιοποιήσει με περισσότερες λεπτομέρειες το σκεπτικό και τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Την ίδια στιγμή διαδηλωτές συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους των Τιράνων. Συγκεντρώνονται στη Βουλή, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας. Η διεθνής κοινότητα έχει καλέσει τα κόμματα της Αλβανίας να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να αποφύγουν τη βία.

Anti-govt protesters and the police continue to throw firecrackers and let off tear gas at each other, outside of the Albanian parliament in Tirana - while some demonstrators fled the scene. pic.twitter.com/ao069BNhd3 — Balkan Insight (@BalkanInsight) 8 Ιουνίου 2019

Police remain outside the parliament building in Tirana, which anti-govt demonstrators threw firecrackers at tonight.



Police used tear gas to disperse them, after demonstrators moved from the PM’s Office to this location, which, in previous rallies, has seen much violence. pic.twitter.com/mnTdrMqYP8 — Balkan Insight (@BalkanInsight) 8 Ιουνίου 2019