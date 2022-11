Μέτωπο αντίστασης στην Κίνα για το lockdown

Οι διαμαρτυρίες κατά του lockdown λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις στην Κίνα καθώς η οργή του κόσμου αυξάνεται για τη στρατηγική μηδενικού Covid.

Οι άνθρωποι που αντιτίθενται στους αυστηρούς περιορισμούς της κυβέρνησης για τον Covid-19 έχουν ξεσηκωθεί σε πόλεις σε όλη τη χώρα στο μεγαλύτερο κύμα πολιτικής ανυπακοής στην επικράτεια από τότε που ο Σι Τζινπίνγκ ανέλαβε την εξουσία πριν από μια δεκαετία.

Διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν από μια φονική πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δυτικό τμήμα της χώρας την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή σε πόλεις όπως η Σαγκάη, το Πεκίνο, το Τσενγκντού, η Γουχάν και η Γκουανγκζού, σύμφωνα με πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε αντίδραση μιας σειράς συλλήψεων διαδηλωτών το βράδυ του Σαββάτου.

CHINA BREAKING - Shanghai protesters bravely gather to call for the end of the Communist party and for Xi to stand down.



There are 1.4billion citizens in China and over 500,000 'quarantine cells' all eyes on China …



Σε μια ασυνήθιστα τολμηρή πράξη που φαίνεται να δείχνει το επίπεδο της απόγνωσης του κόσμου, ένα πλήθος στη Σαγκάη το Σάββατο ζήτησε την απομάκρυνση του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Σι κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με την αστυνομία, ζητώντας την παραίτηση του προέδρου. Κι όλα αυτά ενώ οι Κινέζοι συνήθως αποφεύγουν να επικρίνουν δημόσια το κόμμα και τους ηγέτες του, φοβούμενοι αντίποινα.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν την Παρασκευή στο Ουρούμτσι, την περιφερειακή πρωτεύουσα της περιοχής Ξίνγιανγκ, μετά από πλάνα από πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών που σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους την προηγούμενη ημέρα, οδήγησε σε κατηγορίες ότι το lockdown ήταν ένας βασικός παράγοντας για τον αριθμό των νεκρών.

JUST IN: Life in China now.



People are lining up to take daily routine COVID test under police supervision.



The health authorities are now carrying some serious weapons ... just in case



Οι αξιωματούχοι της πόλης πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου για να αρνηθούν ότι τα μέτρα του Covid εμπόδισαν τη διαφυγή και τη διάσωση. Πολλοί από τους 4 εκατομμύρια κατοίκους του Ουρούμτσι έχουν υποστεί μερικά από τα μεγαλύτερα lockdown της χώρας, και τους απαγορεύτηκε να φύγουν από τα σπίτια τους για έως και 100 ημέρες.

Στη Σαγκάη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας και παγκόσμιο οικονομικό κόμβο, τα πλήθη επέστρεψαν στους δρόμους για δεύτερη μέρα, παρά το μπαράζ συλλήψεων την προηγούμενη ημέρα.

«Όχι τεστ PCR, θέλουμε ελευθερία!», φώναζαν οι διαδηλωτές με συνθήματα αγανάκτησης κατά της πολιτικής της κυβέρνησης.

Protesters in North Beijing have torn down the metal fences which have been set up to "quarantine" them.



The size of protests in China hasn't been seen in decades. #China

Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι οι χειρότερες στην Κίνα από την έναρξη της πανδημίας, τόσο για την οικονομία όσο και για το σύστημα υγείας της χώρας, σύμφωνα με τον αναλυτή Μαρκ Ουίλιαμς της Capital Economics.

Οι αρχές της Σεντσέν, μιας μητρόπολης 12 εκατομμυρίων κατοίκων, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα περιορίσουν στο 50% την πληρότητα των εστιατορίων και άλλων εσωτερικών χώρων, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας. Οι επισκέπτες σε αυτήν την πόλη της νότιας Κίνας δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν σε χώρους όπως θέατρα και γυμναστήρια κατά το πρώτο τριήμερο από την άφιξή τους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.