Μία νεκρή και 57 τραυματίες από τη σύγκρουση δύο συρμών του μετρό στην Πόλη του Μεξικού

Μια νεαρή γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον 57 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τη σύγκρουση δύο συρμών του μετρό στην πρωτεύουσα του Μεξικού.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της πόλης, Ομάρ Γκαρσία, επιβεβαίωσε, μιλώντας στον όμιλο μέσων ενημέρωσης Grupo Milenio ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Τέσσερις επιβάτες που είχαν παγιδευτεί σε ένα βαγόνι της γραμμής 3 διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, πρόσθεσε.

🚨BREAKING: At least 1 dead and 10 injured after a train crash in Mexico City pic.twitter.com/fTsXeiwU3G