Μιλάνο: Χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε Boeing - Αναγκαστική προσγείωση στη Ρώμη

«Σφοδρή» χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε αεροσκάφος των αερογραμμών Delta που αναχώρησε από το Μιλάνο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Το αεροσκάφος οδηγήθηκε σε εκτροπή για να αποφύγει τον κίνδυνο και να σταματήσουν οι έντονες αναταράξεις που τρομοκράτησαν τους επιβάτες. Τελικά, 65 λεπτά μετά την απογείωση πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης.

Οι εικόνες δείχνουν ότι χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις τρύπησε τη μύτη, τα φτερά και έναν κινητήρα του Boeing 767.

Η βίαιη καταιγίδα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη βόρεια Ιταλία, προκαλώντας πλημμύρες την ώρα που ο ιταλικός νότος εκπέμπει σήμα κινδύνου από τον καύσωνα και τις πυρκαγιές.

Ο επιβάτης Jeffrey Saunders δημοσίευσε στο Twitter: «Η πτήση 185 χτυπήθηκε από χαλάζι. Τρομακτικό περιστατικό».

@delta flight #185 from MXP to JFK gets pummeled by hail on take off and makes emergency landing in Rome. Safety 1st, but then @delta leaves passenger hanging by telling us via text that they don’t have options to rebook us, just offer us ecredits? Poor service, scary incident! pic.twitter.com/Zw9sCXRKUO