Μιλγουόκι: Πυροβολισμοί έξω από το γήπεδο των Μπακς - Τρεις τραυματίες

Πανικός επικράτησε στο Μιλγουόκι, λίγο πριν το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Σέλτικς, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ στην περίφημη Deer District, τον χώρο έξω από το γήπεδο όπου συγκεντρώνονται οι φίλαθλοι της ομάδας για να δουν τους αγώνες από γιγαντοοθόνες.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, περίπου 11.000 άτομα είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τον αγώνα και τράπηκαν πανικόβλητοι σε φυγή όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο τραυματίες, ωστόσο από επίσημα χείλη πλέον ανέρχονται στους τρεις, συμπεριλαμβανομένης μιας 16χρονης κοπέλας. Τόσο η ανήλικη όσο και οι άλλοι δύο είναι καλά στην υγεία τους, με τους τραυματισμούς τους να μην απειλούν τη ζωή τους.

Ένας 29χρονος συνελήφθη και ανακρίνεται.

#BREAKING: People are being evacuated after reported shoots at Bucks game

Hundreds of terrified #Bucks fans running from Deer District game in Milwaukee after reports of multiple #shots fired two people have been shot 1 person has been arrested.#Milwaukee #Wisconsin #Shooting pic.twitter.com/pfvmQyFN3t