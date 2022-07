Μήνυση για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι υποβλήθηκε κατά του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Παρίσι

Μήνυση για συνέργεια σε βασανιστήρια και καταναγκαστική εξαφάνιση για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι υποβλήθηκε σήμερα στο Παρίσι κατά του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MbS), ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Γαλλία, ανακοίνωσαν δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο Γάλλος νομικός εκπρόσωπός τους.

Η μήνυση 42 σελίδων ισχυρίζεται ότι ο MbS «είναι συνεργός στα βασανιστήρια και την καταναγκαστική εξαφάνιση του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 2018» και ότι «δεν απολαμβάνει ασυλίας από δίωξη επειδή, ως πρίγκιπας διάδοχος, δεν είναι αρχηγός κράτους», διευκρινίζουν η ΜΚΟ Democracy for the Arab World Now (DAWN) και η οργάνωση Trial International.

Από την πλευρά της, η αρραβωνιαστικιά του Κασόγκι Χατιτζέ Τσενγκίζ δήλωσε «εξοργισμένη» που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενεί σήμερα για δείπνο τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο.

«Είμαι εξοργισμένη και σοκαρισμένη που ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται με όλες τις τιμές τον δήμιο του αρραβωνιαστικού μου», είπε η σε μήνυμά της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.