Μήνυση του Γούντι Άλεν σε βάρος των Amazon Studios

Ο Γούντι Άλεν κατέθεσε μήνυση σε βάρος των Amazon Studios, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να του καταβληθούν τουλάχιστον 68 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για την άρνησή τους να διανείμουν την ταινία του "A Rainy Day in New York" και την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τα σχέδια παραγωγής και διανομής μιας ταινίας.



Ο 83χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης κατηγορεί την Amazon.com Inc ότι υπαναχώρησε από τη συμφωνία που είχαν συνάψει τον Ιούνιο, αδικαιολόγητα, μετά τις κατηγορίες που επανήλθαν στο φως της δημοσιότητας σε βάρος του διάσημου δημιουργού περί παρενόχλησης το 1992 της υιοθετημένης κόρης του Ντίλαν Φάροου.



«Η Amazon επιχείρησε να δικαιολογήσει την απόφασή της επαναλαμβάνοντας έναν αβάσιμο ισχυρισμό, 25 ετών, σε βάρος του Άλεν, όμως ο ισχυρισμός αυτός ήταν ήδη γνωστός στην Amazon (και το κοινό) προτού η Amazon προχωρήσει σε τέσσερις διαφορετικές συμφωνίες με τον Άλεν» τονίζεται στη μηνυτήρια αναφορά.



«Δεν υπάρχει καμία βάση προκειμένου η Amazon να τερματίσει το συμβόλαιο».