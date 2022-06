Μισέλ σε Ερντογάν: Οι διαφορές στην Αν. Μεσόγειο μπορούν να επιλυθούν μόνο ειρηνικά

Ισχυρή σύσταση ότι οι όποιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να επιλύονται ειρηνικά, έκανε για μια ακόμη φορά, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Εξέφρασα τη βαθιά μου ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνο ειρηνικά και με αποκλιμάκωση. Η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας», έγραψε στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Discussed Türkiye’s support to @UN and @antonioguterres efforts to unblock grain exports from #Ukraine with President @RTErdogan in Madrid.



Russia’s military aggression and its invasion of a sovereign nation is unacceptable. pic.twitter.com/w2xf3HGMhZ