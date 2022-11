Μυστικές επαφές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου

Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν συνομιλίες στην πρωτεύουσα της Τουρκίας Άγκυρα, γράφει σήμερα, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή, εν μέσω των συνεχιζόμενων οξυμένων εντάσεων ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει αν διεξάγονται συνομιλίες, ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει το δημοσίευμα. Η Kommersant δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες όσον αφορά τον σκοπό των συνομιλιών, αλλά αναφέρει ότι η συνάντηση δεν ανακοινώθηκε δημοσίως εκ των προτέρων. Επίσης γράφει ότι ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR της Ρωσίας, φέρεται ότι μετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

‼️ Talks between #Russian and #US delegations are held in #Ankara . #Russia 's SVR Director Sergey #Naryshkin has arrived in #Ankara , newspaper Kommersant reports, citing sources. pic.twitter.com/dp9cpH7XEo

Η Komersant δεν κατονόμασε τα μέλη της Αμερικανικής αντιπροσωπείας. Ο αντίστοιχος σε αξίωμα του Ναρίσκιν, είναι ο διευθυντής της CIA, Μπιλ Μπερνς, τον οποίο είχε στείλει ο Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο του 2021 στη Μόσχα σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, από τη σχεδιαζόμενη τότε εισβολή στην Ουκρανία.

Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη ενώπιος ενωπίω διπλωματική επαφή υψηλού επιπέδου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας μετά τη συνάντηση τον περασμένο Ιανουάριο του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν στη Γενεύη.

Το δημοσίευμα της Kommersant έρχεται λίγες μέρες μετά την επιβεβαίωση από αμερικανικές και ρωσικές πηγές περί ανοικτής γραμμής μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας λόγω των πυρηνικών απειλών του Κρεμλίνου και την ώρα που η Ουκρανία πανηγυρίζει για την ανακατάληψη της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής νίκη των δυνάμεών της, μετά την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή.

Η Τουρκία παρουσιάζει συχνά τον εαυτό της ως διαιτητή ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Ιούλιο βοήθησε να συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για τις εξαγωγές σιτηρών από αποκλεισμένα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Προτροπή των ΗΠΑ στο Κίεβο για «ρεαλιστικές απαιτήσεις»

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν είχε τηλεφωνικές επαφές με Ρώσους ομολόγους του από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει κλιμάκωσή του.

Η φερόμενη συνάντηση Ρώσων και Αμερικανών σε τουρκικό έδαφος έρχεται μετά από πληροφορίες ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ασκούν πιέσεις στην Ουκρανία για συμβιβασμό με τη Ρωσία, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Senior U.S. officials have begun nudging Ukraine to begin thinking about peace talks before the winter stalls its momentum on the battlefield https://t.co/7HtyvVvj8k