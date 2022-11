Μνήμες... Τιεν Αν Μεν «ξυπνούν» στην Κίνα, καθώς τανκς βγήκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων

Ως μια επίδειξη ισχύος της Κινεζικής κυβέρνησης έναντιτων διαδηλωτών, μπορεί να λογιστεί μια σειρά από βίντεο που προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία δείχνουν άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα να κινούνται στους δρόμους μεγάλων κινεζικών πόλεων, όπως η Σαγκάη, η Γουχάν και η Χανγκζού.

Οι κινήσεις αυτές που πρόφανώς έχουν ως στόχο, την καταστολή των διαδηλώσεων που πολλαπλασιάζονται στη χώρα, «ξυπνούν» μνήμες... Τιεν Αν Μεν, τότε δηλαδή που οι εξεγερθέντες φοιτητές βρήκαν απέναντι τους τα τανκς και τις δυνάμεις του στρατού, μετά την αποτυχία των αστυνομικών δυνάμεων να βάλει τέλος στις διαδηλώσεις του 1989.



Οι περισσότερες μετακινήσεις των αρμάτων γίνονται στη διάρκεια της νύχτας, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως τα άρματα κινούνται στους κεντρικούς δρόμους και με το φως της ημέρας, θέλοντας προφανώς να κάνουν μια επίδειξη ισχύος έναντι των διαδηλωτών.

There were tanks spotted tonight in Xuzhou city in China, this is very unsettling. pic.twitter.com/ef4g8brdAS