Moody’s: Στάση πληρωμών από τη Ρωσία ως προς το εξωτερικό της χρέος

Στάση πληρωμών ως προς το εξωτερικό δημόσιο χρέος της κήρυξε η Ρωσική Ομοσπονδία, σύμφωνα με εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s.

Ο οίκος εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι κατέληξε στην κρίση αυτή διότι η Μόσχα δεν αποπλήρωσε τόκους δυο κρατικών ομολόγων, μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος τριάντα ημερών χθες Δευτέρα.

Η προηγούμενη στάση πληρωμών του εξωτερικού χρέους της Ρωσίας ανάγεται στον προηγούμενο αιώνα, όταν η Μόσχα δεν αποπλήρωσε τους διεθνείς πιστωτές της το 2018 μετά την επανάσταση των μπολσεβίκων.

Η πιο πρόσφατη στάση πληρωμών της Ρωσίας σημειώθηκε το 1998 και προκλήθηκε από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και την κατάρρευση που υπέστη το νόμισμά της, το ρούβλι, όμως σε εκείνη την περίπτωση είχαν επηρεαστεί μόνο οι εγχώριοι πιστωτές του ρωσικού δημοσίου.

Αξιοσημείωτα, η κήρυξη στάσης πληρωμών αυτή τη φορά δεν οφείλεται σε έλλειψη ρευστού του ρωσικού κράτους –τα ταμεία της Μόσχας είναι γεμάτα, χάρη στις υψηλές τιμές της ενέργειας– αλλά σε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση πληρωμών, λόγω των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεσή τους.

Η Μόσχα έχει κάνει κανονικά τις πληρωμές και το γεγονός πως εμποδίζονται εξαιτίας των κυρώσεων της Δύσης «δεν είναι δικό μας πρόβλημα», έκρινε χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ. Για τη ρωσική κυβέρνηση, πρόκειται για «τεχνητή» στάση πληρωμών.

