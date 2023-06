Μεντβέντεφ: «Οδηγούμεθα σε παγκόσμια καταστροφή»

Με μία δραματική προειδοποίηση του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, διεμήνυσε πως οι εξελίξεις με τη Wagner οδηγούν αναπόφευκτα σε μεγάλη τραγωδία και σε παγκόσμια καταστροφή, έπειτα από τη σύγκρουση του ηγέτη των μισθοφόρων με το κεντρικό καθεστώς της Μόσχας, η οποία εξελίσσεται πλέον σε εμφύλια σύρραξη.

Όπως έγινε γνωστό από τα διεθνή ΜΜΕ αλλά και σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μονάδες της Wagner έχουν κινηθεί προς την πόλη Βορονέζ που βρίσκονται στα μισά της διαδρομής Ροστόφ– Μόσχα.

Medvedev warned of a global catastrophe



The betrayal of the founder of PMC "Wagner" Yevgeny Prigozhin and the coming split are the path to a universal catastrophe. This was stated by Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev. He called for… pic.twitter.com/59VATbcnp5 — Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 24, 2023

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό στη ρωσική πρωτεύουσα πως έκλεισε η κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου Μ4 που οδηγεί νότια προς το Βορονέζ και στη συνέχεια προς το Ροστόφ.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως οι μονάδες της Wagner έχουν λάβει θέση μάχης εντός την πόλης Ροστόφ που ελέγχουν αυτή την ώρα, ενώ το Κρεμλίνο έχει διατάξει να τεθεί η χώρα σε καθεστώς αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων που αντιστοιχεί σε αυτό που συνήθως αναφέρεται ως κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η Εσθονία έθεσε τις δυνάμεις της κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία σε κόκκινο συναγερμό λόγω των εξελίξεων.

Ο Μεντβέντεφ καλεί τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον Πούτιν

Ο Μεντβέντεφ κάλεσε επίσης τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από την μισθοφορική οργάνωση Wagner. Να υποστηριχθεί ο Πούτιν ζήτησαν επίσης οι πρόεδροι των δύο σωμάτων του ρωσικού κοινοβουλίου.

«Οι βουλευτές της Δούμα (...) υποστηρίζουν την συσπείρωση των δυνάμεων και υποστηρίζουν τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Telegram ο πρόεδρος της κάτω βουλής Βιάτσεσλαβ Βολόντιν.

«Η ισχύς» της Ρωσίας βρίσκεται στην «ενότητα (...) και στην ιστορική μας έλλειψη ανοχής στις προδοσίες και τις προκλήσεις», υπογράμμισε παράλληλα η πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) Βαλεντίνα Ματβιένκο.

Στις φλόγες μια δεξαμενή καυσίμων στην πόλη Βορόνεζ, δηλώνει ο περιφερειάρχης

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Νωρίτερα σήμερα, ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Oil depot on fire in Voronezh, local Telegram channels report.

Eyewitnesses have shared footage which shows a column of black smoke with Novaya-Europe.

It’s unclear whether the fire is related to the PMC Wagner’s rebellion.

Video: Novaya-Europehttps://t.co/4VQKuxxSCh pic.twitter.com/NzMMb27UYU — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 24, 2023

BREAKING: Massive fire erupts at oil depot in Russia's Voronezh pic.twitter.com/9wULuADgpZ — BNO News (@BNONews) June 24, 2023

BREAKING / CIVIL WAR IN RUSSIA:🔥🔥 In Voronezh, an oil depot is on fire. One tank of kerosene with a volume of five thousand cubic meters is on fire. pic.twitter.com/qe3LF1NQf8 — Enhance Face (@FaceEnhance) June 24, 2023

Ο επικεφαλής της Πριγκόζιν δηλώνει ότι αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν

Ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα ότι αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν παρά τις εντολές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο πρόεδρος πλανάται», είπε ο Πριγκόζιν σε φωνητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram.

«Είμαστε πατριώτες», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του δεν πρόκειται να παραδοθούν.

Στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορόνεζ

Μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορόνεζ, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters.

Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια που μετέφερε ένα άρμα μάχης.