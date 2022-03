«Μόνον αν ισοπεδωθεί θα πέσει το Κίεβο»

Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκεται πλέον σημαντικός αριθμός ουκρανικών πόλεων από τα ρωσικά στρατεύματα, που εντείνουν τις επιθέσεις με συνεχείς βομβαρδισμούς. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, είναι περικυκλωμένο. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει θέσεις γύρω από την πόλη.

Παράλληλα έχουν αποκλείσει τη Μαριούπολη στη νότια Ουκρανία, όπου χιλιάδες άνθρωποι υφίστανται μια καταστροφική πολιορκία. Επιπλέον περικυκλωμένες παραμένουν οι πόλεις Χάρκοβο, Τσερνίγκοφ, Σούμι ενώ εν αναμονή της ρωσική επίθεσης βρίσκεται η Οδησσός.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο σε νέο του διάγγελμα λέγοντας πως «αν θέλει να καταλάβει το Κίεβο θα πρέπει να ισοπεδώσει την πόλη».

Επίσης, πρόσθεσε ότι «διαπιστώνεται πρόοδος μεταξύ των αντιπροσωπειών Ουκρανίας-Ρωσίας», λέγοντας πως «οι συζητήσεις τους προχωρούν πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και όχι σε τελεσίγραφα, όπως γίνονταν τις προηγούμενες φορές».

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πάντως, ότι θα παραμείνουν ανοιχτοί ανθρωπιστικοί διάδρομοι από ουκρανικές πόλεις και χωριά, περιλαμβανομένης της Μαριούπολης που υφίσταται ανθρωπιστική καταστροφή, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως η Ρωσία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα το Σάββατο ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή σε όλη την ουκρανική επικράτεια, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις Κίεβο, Οδησσό, Ντνίπρο και Χάρκοβο.

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο:

Μεγάλη ρωσική στρατιωτική φάλαγγα διασκορπίστηκε μερικώς βόρεια του Κιέβου

Σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών μια μεγάλη ρωσική στρατιωτική φάλαγγα διασκορπίστηκε μερικώς βόρεια του Κιέβου.

«Πιθανόν θα υποστήριζε μια ρωσική απόπειρα να περικυκλωθεί η πόλη. Θα μπορούσε επίσης να αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας της Ρωσίας να μειώσει την ευαλωτότητά της στις αντεπιθέσεις των Ουκρανών, που έχουν επιφέρει σημαντικό κόστος στις ρωσικές δυνάμεις», έγραψε στο Twitter το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. «Την ώρα που οι μάχες συνεχίζονται βορειοδυτικά του Κιέβου, ο όγκος των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης», πρόσθεσε το υπουργείο.



Περίπου 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή του Κιέβου το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης. Συνολικά 40 λεωφορεία έφτασαν στο χωριό Μπιλοχορόντκα το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Αναφορές για επτά νεκρούς μετά από πυροβολισμούς σε καραβάνι αμάχων

Λίγο μετά τις 20.00 έγινε γνωστό πως επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου μετά από πυροβολισμούς κατά της αυτοκινητοπομπής που απομάκρυνε αμάχους, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών.

❗️Occupiers shot women and children while they trying to evacuate from the village of #Pobeda in the #Kyiv region



War criminals killed seven people, including one child. The exact number of wounded is still unknown. pic.twitter.com/yS2pwYhLiv