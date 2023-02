Συρία: Μωρό γεννήθηκε μέσα στα συντρίμμια μετά τον σεισμό

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που διασώστης στο Χαλέπι της Συρίας σώζει ένα βρέφος που μόλις έχει γεννηθεί και ανασυρθεί από συντρίμμια κτηρίου.

Το μωρό γεννήθηκε λίγο μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/2) την Τουρκία και τη Συρία αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς. Η μητέρα του γέννησε μέσα σε ένα από τα κτήρια που κατέστρεψε ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ. Λίγο αργότερα ο άντρας, που φαίνεται στο στιγμιότυπο, το ανασύρει από τα ερείπια και ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εκεί προσφέρει κουβέρτες για να το σκεπάσουν.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW