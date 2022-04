Μόσχα: Η Ρωσία έπληξε πάνω από 90 στόχους στην Ουκρανία - Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 500 στρατιώτες

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έπληξε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 500 Ουκρανούς στρατιώτες και καταστρέφοντας δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση έπληξε δύο εγκαταστάσεις με πυρομαχικά στην περιοχή του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία.

Ουκρανία: «Πύραυλοι πάνω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια»

Στην αντίπερα όχθη, σύμφωνα με όσα αναφέρει η στρατιωτική διοίκηση της Ζαπορίζια στην Ουκρανία σε μήνυμά της, σημειώνονται εκρήξεις στη Ζαπορίζια, ενώ η εταιρεία που διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό αναφέρει πως πέρασαν δύο πύραυλοι πάνω από την περιοχή.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε όταν ρουκέτα έπληξε εμπορικά κτήρια στην περιοχή της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η περιφερειακή διοίκηση ανέφερε ότι δύο ρουκέτες έπληξαν τα κτήρια και μια τρίτη εξερράγη πριν πετύχει τον στόχο της.

Energoatom reported that two rockets flew over Europe's largest nuclear power plant in #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/lqgk6N27fM