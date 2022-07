Μόσχα και Ριάντ «παραμένουν αυστηρά προσηλωμένες» στη συμφωνία του ΟΠΕΚ+

Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία παραμένουν αυστηρά προσηλωμένες στους στόχους της συμφωνίας του ΟΠΕΚ+ για την διαφύλαξη της σταθερότητας των αγορών και την ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ρωσική κυβέρνηση.

Ο Ρώσος αντιπρόεδρος Αλεξάντερ Νόβακ συναντήθηκε με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν για να συζητήσουν της συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΟΠΕΚ+, η οποία θέτει ποσοστώσεις στην παραγωγή πετρελαίου για την εξισορρόπηση των διεθνών τιμών.

Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman discusses with Deputy Prime Minister of the #Russian Federation Alexander Novak the latest developments in the work of the #Saudi-#Russian Joint Committee #EKHNews_EN pic.twitter.com/a2tkqiM6Hn