Μπαγκλαντές: Ουρές χιλιάδων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων πριν τη δραστική αύξηση των τιμών

Ουρές χιλιάδων οχημάτων σχηματίστηκαν στα πρατήρια καυσίμων σε όλο το Μπανγκλαντές το Σάββατο, ώρες πριν τεθούν σε ισχύ οι δραστικές αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.

Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί κατά 51,7% και αυτή του ντίζελ κατά 42,5% από την Κυριακή τα μεσάνυχτα.

Αντιμέτωπα με τα πλήθη, πολλά πρατήρια έκλεισαν και ξέσπασαν σποραδικές διαδηλώσεις.

Στην πόλη Σιλέτ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ορισμένοι λιανοπωλητές προσπάθησαν να επιβάλουν την αύξηση των τιμών αμέσως μετά την ανακοίνωση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός επίτροπος Νισαρούλ Αρίφ. «Κόσμος συγκεντρώθηκε και διαμαρτυρήθηκε μπροστά σε όλα τα βενζινάδικα της πόλης», είπε.

Περαιτέρω διαδηλώσεις αναφέρθηκαν σε πολλές άλλες πόλεις στην χώρα.

