Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε μνημόνιο που ζητά από Υπουργείο Εξωτερικών την ανάθεση εξουσίας στο Υπουργείο Άμυνας (βάσει του νόμου περί ξένης βοήθειας του 1961) για στρατιωτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση (αξίας 200 εκ.) με στόχο την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

NEW: Biden just signed a memorandum for the Secretary of State to direct the drawdown of up to an aggregate value of $200 million in defense articles and DoD services, and military education and training, to provide assistance to Ukraine#StandWithUkraine pic.twitter.com/z6D6E16rsX